Ensurt a Esparreguera per un incendi a la zona del camí dels horts que va cremar 2.000 metres quadrats de matolls i canyes. El foc va començar cap a tres quarts de quatre de la tarda d’ahir però els bombers, que hi van desplaçar un total de cinc dotacions, van estar treballant fins a un quart de sis per tal de poder apagar completament les flames.