Una illa de contenidors de l’aparcament del Portalet de Cardona ha cremat aquest dimecres a la nit. Segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, van rebre l’avís cap a tres quarts d’onze de la nit i el foc va afectar els vuit contenidors que hi havia a l’interior de l’illa així com també les tanques de fusta que els envolten. En les tasques d’extinció hi va participar un vehicle dels bombers i amb el suport de la Policia Local. L’incendi només va provocar danys materials.