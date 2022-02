Els Mossos d’Esquadra han convocat un concurs literari de temàtica policial. Hi poden participar alumnes de primer de batxillerat o primer de cicle formatiu de grau mitjà dels centres de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, l’Osona, el Solsonès i el Moianès. Els relats han de creació pròpia, de ficció o no ficció, originals i inèdits i no poden haver estat presentats a un altre concurs ni haver tingut difusió pública. L’extensió màxima és de 4 pàgines en format Word, amb lletra Arial de cos 12. A l’encapçalament hi ha de constar el nom i cognoms de l’autor, DNI, telèfon, e-mail i títol del relat. S’han d’enviar a mossos.concurs@gencat.cat abans del 31 de març. El relat guanyador serà publicat a Regió7.