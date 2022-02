Igualada doblarà les càmeres de videovigilància a la zona de la Ciutat Esportiva Les Comes passant de les quatre que hi havia fins ara a un total de nou.

Segons va explicar ahir la regidora de Governació Carlota Carner, es tracta d’una mesura que s’emmarca en l’aposta de la ciutat per dotar de noves càmeres de videovigilància diferents punts de la ciutat.

Aquesta mateixa setmana ja s’ha començat a treballar en el reforç de la seguretat de la Ciutat esportiva de les Comes, i s’augmentarà la xifra de càmeres al camp de futbol amb l’objectiu de protegir millor algunes d eles zones sensibles de l’equipament com són passadissos, portes, vestidors, oficines i bar per tal d’evitar que s’hi puguin realitzar actes vandàlics.

Aquestes noves càmeres s’afegeixen a les quatre que ja hi ha actualment al voltant de Les Comes i a l’interior del complex esportiu que es van instal·lar en darrer trimestre. Són a l’entorn de la piscina i al voltant del pavelló polivalent. Carner va remarcar que el govern continua treballant per «tenir una ciutat esportiva segura i eradicar qualsevol forma de vandalisme o incivisme que s’hi pugui donar a l’interior», tot assegurant que l’objectiu del govern és de «seguir tenint unes instal·lacions dignes i de qualitat per a famílies, esportistes i usuaris».

A part de la instal·lació de les noves càmeres al complex esportiu, en les últimes setmanes, Igualada ha reforçat la videovigilància amb altres càmeres. El 24 de gener se’n van instal·lar cinc, una de les quals al polígon de les Comes, a pocs metres de la discoteca Epic, local d’on havia sortit la víctima de la brutal violació de la nit de Tot Sants.

Reforç dels controls a conductors

En un altre ordre de les coses, la mateixa regidora Carlota Carner va anunciar ahir que aquesta setmana, la Policia Local d’Igualada està portant a terme una campanya conjunta amb el Servei Català de Trànsit (SCT) de testos d’alcoholèmia i de consum de drogues entre els conductors al terme municipal.

La regidora va detallar que aquests controls se sumen als que ja es fan habitualment a la ciutat i que aquesta major presència de policial als carrers coincideix amb una setmana de festes com és la del Carnaval.

Carner va assegurar que la voluntat és «seguir reforçant la seguretat viària, i per aquest motiu aquests controls es fan en qualsevol moment del dia, també entre setmana, i en diferents punts d ela ciutat». També va dir que pretenen «eradicar les conductes perilloses al volant i que posen en risc conductors, la resta de vehicles i vianants».