L’Audiència Nacional ha condemnat a 13 anys de presó i multa de 237 milions un dels propietaris del Grup Petromiralles, Josep Maria Torrens, per delictes contra la Hisenda Pública, blanqueig de capitals i tinença il·lícita d'armes, mentre que ha absolt l'altre administrador de la societat, el seu germà, Pere.

En una sentència coneguda aquest divendres, els magistrats de la Secció Primera de la Sala Penal imposen a Josep Maria Torrens dos anys de presó per cadascun dels tres delictes contra la Hisenda Pública a què resulta condemnat, 6 anys més pel blanqueig de capitals i un any més per la tinença il·lícita d'armes, si bé l'absolen de falsedat documental.

En total, aquest acusat resulta també condemnat a multes totals per valor de 237 milions d'euros (23 milions l'exercici 2011; 110 milions pel 2012 i 80 pel 2013, així com 24 milions per blanqueig).

La Sala condemna a penes diferents deu acusats, entre ells, l'assessor de la trama José María Talarn, a qui imposa 12 anys de presó, i a l'empresari d'hidrocarburs Antoni Rodríguez Estepa, condemnat a 3 anys. A aquest darrer, juntament amb un altre acusat, la Sala li aplica els atenuants de confessió i de reparació del dany, encara que rebutja la de dilacions indegudes.

En els fets provats, l'Audiència explica que els germans Torrens són els administradors del Grup Petromiralles i mentre que Josep Maria es dedicava a les tasques administratives i comercials d'aquest consorci d'empreses, el seu germà Pere duia a terme l'activitat logística, el manteniment de benzineres, camions, personal d'estacions i transport o cisternes, etc.

Operativa per evitar el pagament d’impostos

La sentència relata el deute contret per la societat de l'acusat Rodríguez Estepa amb Petromiralles i com Josep Maria Torrents li va proposar a aquell «posar en marxa una operativa per aconseguir beneficis que permetessin reduir la quantia que li devien: crear una distribuïdora que vengués els hidrocarburs subministrats per Petromiralles i que evités el pagament d'impostos».

Acceptada aquesta proposició per Rodríguez Estepa, continua la resolució, es va posar en contacte amb l'acusat José María Talarn, que en posteriors reunions, en què va participar Josep Maria Torrens Ferrer, va dissenyar en unió d'aquest, el sistema per obtenir beneficis, que passava per usar una distribuïdora d'hidrocarburs mitjançant la qual s'incorporaran dades fal·laces a les declaracions de l'IVA, posant al capdavant un testaferro.

La Sala explica que les adquisicions dins dels dipòsits fiscals d'hidrocarburs es produeixen amb exempció d'IVA i amb suspensió dels impostos especials sobre hidrocarburs, segons disposa l'art. 2.2 de la Llei 38/1992, d'impostos especials (LIE).

És posteriorment a la sortida dels dipòsits, amb la venda dels productes, quan s'ha de repercutir als adquirents l'IVA corresponent, meritant així mateix a la sortida del dipòsit se'ls Impostos Especials, recaptats pels titulars dels dipòsits fiscals i repercutits després als operadors petrolífers.

Estant així exemptes d'IVA les adquisicions d'hidrocarburs en aquests dipòsits fiscals, una vegada realitzades les vendes als clients corresponents les dades de l'IVA suportat, eren manipulades per persones vinculades amb el Bufete Orfisa, dirigit per l'acusat Talarn, en les declaracions a l'Agència Tributària, «augmentant fictíciament el seu import simulant haver suportat quantitats d'IVA, amb la finalitat de no ingressar les quotes importants que resultaven de les dades reals del mínim IVA suportat».

Per aconseguir aquesta defraudació tributària, diu la sentència, l'acusat José María Talarn Brich, responsable del despatx d'advocats Orfisa, amb oficines a Barcelona i Sevilla, va crear o gestionar diverses empreses instrumentals que es van utilitzar per a aquesta operativa.

En definitiva, diu la Sala, en els fets relatats resulta acreditada «l'elusió del pagament de tributs, en haver deixat d'ingressar a la Hisenda pública quantitats recaptades com a IVA repercutit a les vendes d'hidrocarburs mitjançant el mecanisme d'incrementar fictíciament l'import de l'IVA suportat».