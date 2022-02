Les activitats de suport a la Berta, veïna de Moianès processada per tall de l’AVE a Girona, començarà a les 12 del migdia amb dos espectacles per als més menuts: un espectacle de titelles organitzat per Ninus i un de contes organitzat per Tunqueque. A la 1 es farà un vermut musical amb Sixtus i després hi haurà un dinar popular per recaptar fonts. A la tarda, en un acte polític s’explicaran els casos de 21 Raons, que és pel qual està encausada la Berta, i Hi Érem totes, aquest últim el cas en el qual hi ha 10 bagenques i moianeses processades per la vaga feminista del 8 de març del 2019.

També hi haurà concerts de Mar Pujol i Laura Flores i durant tot el dia hi haurà l’exposició d’un tríptic d’Artistes per la República. L’acte finalitzarà amb PD’s i un espectacle de projeccions a càrrec d’Enric Rodó. Quatre processats La moianesa serà jutjada, a partir del proper 10 de març juntament amb tres persones més. Estan acusats d’un delicte de desordres públics, un delicte de anys en béns d’ús públic o comunal, un d’atemptat a l’autoritat i quatre delictes lleus de lesions. En total els demanen penes de quatre anys de presó per a cadascuna d’elles i 62.000 euros de multa entre les quatre encausades.