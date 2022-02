Els Mossos d'Esquadra han detectat aquest passat cap de setmana 11 infraccions durant els controls d'oci nocturn que han muntat a l'entorn de les estacions d'esquí de la Molina i Masella per evitar comportaments que "posin en perill la seguretat del personal". En concret, han tramitat 6 denúncies de trànsit i 2 actes per tinença de marihuana. També han detectat 1 positiu per cànnabis en drogotest i 2 alcoholèmies administratives. El dispositiu s'ha fet amb motiu de la "gran afluència" de persones les nits de lluna plena en aquestes estacions, fora dels horaris d'obertura, asseguren des de Mossos, i més concretament al refugi Niu de l'Àliga, situat a la tosa d'Alp, a una alçada de 2.537 metres.

Segons els Mossos d'Esquadra, també s'ha detectat que algunes persones esquien mentre les màquines llevaneu de les estacions treballen per adequar la neu. En aquest sentit, alerten del "greu perill" que suposa per a l'esquiador, i més si va begut o drogat, una possible topada amb els cables de subjecció d'aquestes màquines. La policia catalana també recorda que fora de l'horari d'obertura de l'estació no hi ha servei d'assistència.