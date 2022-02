La conductora d’un turisme, una dona de 39 anys, E.A.T., veïna de Sant Fruitós de Bages, ha mort aquest dilluns a la nit en un xoc frontal a la C-25, a Manresa. Segons fonts properes a la investigació, la víctima conduïa en sentit contrari.

Segons el Servei Català de Trànsit, l'accident ha tingut lloc 12 minuts després de la mitjanit. Per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït una col·lisió frontal entre un turisme i un camió al quilòmetre 133,8 d'una autovia amb els sentits de circulació separats. Com a conseqüència de l’accident, ha mort la conductora i única ocupant del vehicle. El conductor del camió ha resultat ferit lleu i l’han traslladat a l’Hospital Althaia de Manresa.

Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que també ha activat l’equip de psicòlegs.

Amb aquesta víctima, són 25 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.