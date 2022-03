Un total de 16 conductors van donar positiu en els testos per consum d’alcohol o droga que al llarg d’aquest cap de setmana han fet els Mossos d’Esquadra als Carnavals de Solsona i Sallent.

En el cas del Sallent, segons han explicat fonts dels Mossos d’Esquadra, en els controls que es van fer durant els dies 25 i 26 de febrer, un total d’11 conductors van donar positiu per conduir sota els efectes de l’alcohol o de les drogues. En concret, els agents van denunciar set conductors per consum excessiu d’alcohol. D’aquests conductors, sis van ser denunciats per la via administrativa mentre que un ho va ser per la via penal. Pel que fa al consum de drogues, un total de quatre conductors van donar un resultat positiu en el test pertinent.

En el cas del Carnaval de Solsona, els Mossos d’Esquadra van denunciar tres conductors per superar la taxa màxima d’alcoholèmia permesa i dos conductors van ser denunciats per posar-se davant del volant sota els efectes de substàncies estupefaents.

D’altra banda, també van detectar 11 infraccions durant els controls d’oci nocturn a l’entorn de les estacions d’esquí de la Molina i Masella per evitar comportaments que «posin en perill la seguretat del personal». En concret, van tramitar 6 denúncies de trànsit i 2 actes per tinença de marihuana. També van detectar un positiu per cànnabis i dues alcoholèmies administratives.