La Guàrdia Civil ha detingut a Santa Bàrbara (Montsià) la dona més buscada del Regne Unit. Està acusada de blanqueig de capitals i forma part d'una organització criminal formada per 16 persones. Ella era l'única que quedava en llibertat i se la buscava des del 2013. Havia canviat de domicili en diverses ocasions. El grup es dedicava al frau de l'IVA en la compravenda de telèfons mòbils. Es compraven a l'estranger sense pagar l'impost i els revenien al Regne Unit, amb un benefici de més d'un bilió de lliures esterlines.

Segons els investigadors britànics, la dona, de 47 anys, era la persona encarregada de blanquejar els guanys de l'organització a través de múltiples empreses que tenia a Espanya, Andorra i Dubai. En un moment donat, aquest grup va arribar a vendre més telèfons mòbils al Regne Unit que totes les botigues legals en conjunt.

La seva fugida

L'agost del 2013 es van jutjar els principals responsables de la trama i la dona no es va presentar davant de les autoritats. Va ser condemnada a 8 anys de presó. Després de la seva fugida del Regne Unit, els principals indicis apuntaven que podria amagar-se a l'Estat, ja que tenia llaços familiars i acadèmics des de l'adolescència.

L'any 2015 es va corroborar que estava vivint a Olivella, on la visitava el seu marit els caps de setmana entre grans mesures de seguretat. Ell li portava els productes bàsics, perquè ella gairebé mai sortia del seu amagatall per no aixecar sospites. Quan se l'anava a detenir, ella se'n va adonar i va canviar la seva aparença i va fugir.

Finalment, aquest mes de febrer els investigadors la van detectar a Santa Bàrbara, una localitat d'uns 4.000 habitants. Després de vigilar-la durant setmanes, a principis de la setmana passada van poder-la detectar en un bloc d'apartaments als afores del municipi. Els agents la van detenir diumenge quan sortia de casa seva a passejar les seves mascotes. El jutjat central d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional ha decretat el seu ingrés a presó a l'espera de la seva extradició.