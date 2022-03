Els Bombers de la Generalitat han hagut de mobilitzar la matinada de dimarts una dotació per una crema de 200 metres quadrats de canya a Els Prats de Rei. Concretament, l'incendi s'ha declarat a la font del Moriscó, una zona on hi ha diversos camps de cereals. Fonts de Bombers expliquen que han rebut l'avís sobre l'incident a les 5:45 h.

Sortosament, les flames no han provocat cap afectació personal ni material, a banda de la vegetació calcinada.