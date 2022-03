El Servei Català de Trànsit instal·larà radars de tram a la C-14 a Basella i a la C-15, a Igualada, segons ha explicat el director del Servei Català de Trànsit (SCT) Ramon Lamiel en la presentació del balanç de sinistralitat del 2021 a la Catalunya Central.

Segons ha concretat Lamiel, el radar de la C-14 a Basella entrarà en funcionament aquest mateix any, tot i que no va precisar la data exacta perquè en aquest cas, igual que en el dels altres quatre radars de tram previstos per enguany, estan pendents de poder completar la instal·lació d’alguns components. L’any passat, dues persones van perdre la vida en aquesta carretera al terme municipal de Basella i enguany, també hi ha hagut ja una víctima mortal en un accident.

El mateix Lamiel també va detallar que en el cas de la C-15, a l’entorn d’Igualada, s’ha fet l’anàlisi dels que hi ha i s’ha vist la necessitat que hi caldria un radar de tram. De totes formes, aquest radar de tram no forma part dels cinc que preveuen posar en marxa aquest 2022, sinó que serà més endavant. La C-15 s’ha de convertir en autovia en el tram entre Capellades i Igualada, i entre Capellades i Vilafranca s’ha de transformar en el format 2+1, amb una mitjana que separi els dos carrils.

Descens dels accidents mortals

El 2021, a la xarxa interurbana de la vegueria de la Catalunya Central (Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès, Osona i part de l’Anoia) va registrar 10 víctimes mortals en accident, enfront del 15 del 2019, últim any prepandèmia. La delegada del govern a la Catalunya Central, Rosa Vestit, ha assegurat que es tracta de dades «positives» però va remarcar que «cal continuar treballant per tal que la sinistralitat continuï baixant».

Respecte la sinistralitat de l’any passat en aquest territori, Lamiel ha remarcat que 4 dels 10 morts a la Catalunya Central van ser motoristes i va anunciar que per reduir la sinistralitat d’aquest col·lectiu «portarem a terme una triple acció: campanyes informatives, formació en carretera i controls més dinàmics amb l’ús de motos espiell». Per aquest any està previst que es posin en funcionament dues motos d’aquest tipus, i tres més l’any que ve, a nivell de tot Catalunya.

Lamiel també va destacar que entre les 10 víctimes mortals de l’any passat a la vegueria central, 9 eren homes (vuit conductors i un passatger davanter) i un era dona (una conductora). De les víctimes també destaca que la meitat, cinc, tenien entre 55 i 64 anys, i que set dels deu accidents hi havia més d’un vehicle implicat i cap va ser per atropellament. Pel que fa a dies de la setmana, quatre sinistres es van produir en dia feiner, dos en divendres o vigília de festiu, un en dissabte, un en diumenge i dos en operació especial.

Les xifres per comarca

En el detall de xifres per comarca, al Bages es van produir dues víctimes mortals, una a la C-55 a Sant Joan de Vilatorrada i una altra a la B-413 a Avinyó. A la C-55 també va perdre la vida una conductora, però aquest cas va ser en zona urbana, a Monistrol de Montserrat i no computa a les dades presentades aquest dimarts. El 2019, a la comarca hi va haver vuit morts en sinistres a la xarxa interurbana. Al Berguedà hi va haver un accident mortal, a la C-16 a Cercs; i al Moianès hi va haver un accident mortal a la C-59, a Moià. També a Moià una dona va morir a atropellada, però com en el cas de Monistrol, no està inclosa en les dades presentades aquest dimarts a Vic perquè va ser en trama urbana. Tant al Berguedà com al Moianès, el 2019 no hi va haver cap accident mortal. Al Solsonès, no hi va haver cap víctima mortal en accident de trànsit durant l’any passat, enfront del dos del 2019. Pel que fa a les carreteres de tota la comarca de l’Anoia, l’any passat s’hi van produir dos accidents mortals però no consten en les dades de la vegueria de la Catalunya Central ja que es van produir en l’àmbit del Penedès. En el cas de l’Anoia, es pot constatar una important reducció respecte el 2019 quan al conjunt de la comarca hi va haver 12 víctimes mortals.

Mal inici d’any

Tot i el descens de la mortalitat de l’any passat, Lamiel ha alertat que el 2022 s’ha iniciat amb un repunt en comparació amb el 2021 i que a nivell de tot Catalunya, ja hi ha hagut 25 víctimes mortals a les carreteres en 22 accidents. Durant el mateix període de l’any passat, a les carreteres catalanes hi van perdre la vida 10 persones en 10 accidents mortals.