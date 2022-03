Els Bombers de la Generalitat van haver de portar a terme un ampli desplegament aquest dimarts a la nit per un incendi en l'empresa de materials de construcció Deltarriba Materials, al polígon industrial de Montferrer i Castellbò. Fonts del mateix cos, que van rebre l'avís a dos quarts d'onze de la nit, expliquen que van desplaçar-hi nou dotacions per sufocar les flames que cremaven un cobert on hi havia llana de roca.

Aquesta passada nit (avís 22.30h), #bomberscat hem treballat amb 9 dotacions en un incendi en una empresa de materials de construcció, al polígon industrial de Montferrer i Castellbò. Ha cremat un cobert on hi havia emmagatzemada llana de roca. Cap persona ferida. Foc EXTINGIT. pic.twitter.com/fU4HGTHt1J — Bombers (@bomberscat) 2 de marzo de 2022 Finalment, van extingir el foc a tres quarts de dues de la nit. Tot i no haver-hi ningú treballant en aquell moment, alguns responsables de l'empresa van desplaçar-se fins allà per ajudar els Bombers amb la tasca d'extinció. Els treballadors van fer servir maquinària de l'empresa per escampar el material, la qual cosa va permetre que els Bombers poguessin remullar més ràpidament la zona afectada. No va haver-hi ferits i tampoc han transcendit les causes de l'incendi.