Moià ampliarà l’actual comissaria compartida de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra. Aquesta ampliació, segons han explicat aquest dimecres al matí el conceller d’Interior Joan Ignasi Elena, permetrà doblar la xifra d’agents del cos català que hi ha destinats a la comarca, passant del 11 actuals a 22. Inicialment s’ampliarà amb quatre agents més i després amb la resta. A més a més, amb l’ampliació de les instal·lacions es preveu que la comissaria obri les 24 hores del dia, els set dies a la semana, enfront de l’horari limitat que hi ha actualment. El conseller ha assegurat que el Moianès és l’única comarca que no té aquest servei les 24 hores del dia i que era una “mancança que s’havia de resoldre sí o sí”.

Elena ho ha explicat aquest migdia després de signar, juntament amb l’alcalde Moià Dionís Guiteras el conveni d’ampliació de l’espai policial, que està situat als baixos del mateix ajuntament. Aquesta ampliació de la comissaria suposarà una inversió de 180.000 euros i la previsió és que les obres estiguin acabades a final d’aquest any. La comissaria que s’ampliarà és l’espai que des del 2018 ja comparteixen Policia Local i Mossos d’Esquadra i que actualment ocupa un espai de 113 metres quadrats i que amb el projecte previst n’ocuparàm 197, guanyant espai al mateix edifici de l’ajuntament. El projecte preveu ampliar el bany públic per tal de fer-lo accessible a persones amb mobilitat reduïda, augmentar la superfície de la zona de menjador, crear un espai annex de treball amb ús polivalent per a les Unitats de Seguretat Ciutadana, eixamplar significativament la zona de vestidors i construir un nou magatzem, una sala de contenció i un nou espai d’armers amb major capacitat. El departament d’Interior de la Generalitat es farà càrrec del 180.000 euros que costarà l’ampliació, dels quals 15.000 seran per a la redacció del projecte i els 165.000 euros restants per a les obres d’adequació de l’espai. Per la seva banda, Guiteras, ha valorat amb “satisfacció” l’ampliació de la comissaria. A més, ha recordat la situació “catastròfica” en què es trobava econòmicament l’ajuntament de Moià el 2011 i que en un principi hauria hagut de comportar tots els serveis no obligatoris, entre els quals la Policia Local. Tot i això, ha recordat que van decidir “mantenir la flama” de la policia local, encara que el cos va arribar a tenir una sola patrulla. Actualment, el cos està format per cinc agents i Guiteras preveu ampliar-lo de forma progressiva. Per a l’alcalde, l’anunci d’aquest dimecres suposa veure “el funal del túnel” i que veure que “tot l’esforç que hem fet ha valgut la pena”.