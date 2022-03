17 persones han estat detingudes en el marc del Mobile World Congress, segons el recompte que han facilitat els Mossos d'Esquadra. Durant els 4 dies del certamen el cos ha registrat 31 fets delictius, el 91% dels quals furts. 15 dels 17 detinguts ho han estat per aquest motiu. Alhora, la Policia indica que algunes de les detencions s'han fet després d'enxampar 'in fraganti' els presumptes lladres gràcies a la vigilància a través de drons i als agents de paisà desplegats al voltant del congrés. En aquest sentit, els Mossos indiquen que també s'han localitzat quatre aeronaus pilotades per control remot sobrevolant la zona aèria restringida i a les quals s'ha aixecat les actes administratives corresponents.

El pla de seguretat dissenyat pel cos policial s'ha estructurat en tres eixos principals: mantenir l'ordre públic, garantir la seguretat integral dels congressistes i fer una prevenció adequada al nivell d'alerta antiterrorista actual. Pel que fa al dron a través del qual s'ha pogut registrar 'in fraganti' presumptes furtadors entorn del congrés, es tracta d'un aparell concebut per fer operacions de vol més complexes. La incorporació d'aquesta aeronau pilotada per control remot ha permès al dispositiu policial obtenir imatges en temps real al Centre de Coordinació (Cecor) i aconseguir una visió global de l'esdeveniment. Així, el dilluns, primer dia de l'esdeveniment, gràcies a aquest dispositiu els Mossos van detectar tres homes que marxaven en taxi cap a Barcelona. Un cop els van aturar van comprovar que portaven un maletí, una motxilla, dos portàtils i la documentació d'un ciutadà estranger que havien sostret, minuts abans, a dins del recinte firal. Per aquest motiu se'ls va detenir. L'endemà, cap a les deu de la nit, a la zona del Port Olímpic, els agents van localitzar i detenir tres joves, amb més de 88 antecedents, que havien intentat furtar un telèfon mòbil al conductor d'una furgoneta adscrita al congrés. Segons la Policia, els joves feien abraçades a les persones que hi havia al voltant amb la intenció de sostreure'ls les pertinences. Vols en zona restringida D'altra banda, durant la celebració de l'esdeveniment s'ha localitzat quatre drons que sobrevolaven la zona aèria restringida. S'ha aixecat les corresponents actes administratives a les persones que els controlaven. Els Mossos recorden que tots els drons, independentment de la mida, són considerats aeronaus, es regeixen per la normativa aèria i tenen l'obligació de respectar la normativa vigent. Cal esmentar que per volar drons a l'àrea metropolitana de Barcelona cal, entre altres requisits i per a tots els usuaris, tenir permís de l'autoritat aeronàutica. A més a més, i per motiu de la celebració del Mobile, i en els dies del congrés, resten prohibits tots els vols de drons i altres aeronaus, excepte les dels serveis d'emergències.