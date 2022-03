El 19% dels investigats per delictes d’odi a Catalunya durant el 2021 eren menors d’edat, segons el balanç de la lluita contra els delictes d’odi dels Mossos d’Esquadra presentat ahir. Per pal·liar aquesta situació els Mossos han engegat un programa per formar 190 alumnes d’ESO de 37 escoles de Catalunya perquè els facin d’enllaç entre els alumnes assetjats i l’Oficina de Delictes d’Odi. En global, els delictes d’odi investigats el 2021 van baixar lleument respecte a les xifres d’abans de la pandèmia: van ser 496 el 2021 per 524 el 2019. Per segon any consecutiu, el tipus de delicte d’odi més freqüent va ser la LGTBI-fòbia, amb un 44% dels fets investigats, seguit pels atacs racistes (28%) i els de motivació política (21%).

L’any passat es van detenir 116 persones per delictes d’odi i 330 van quedar investigades. D’aquestes darreres, 30 eren nens d’entre 10 i 13 anys. I 56 més adolescents d’entre els 14 i els 17 anys. Un 19% del total dels investigats eren menors. «És una xifra que ens preocupa. No ens podem permetre que els joves naturalitzin aquestes actituds», va dir la portaveu dels Mossos d’Esquadra, Montserrat Escudé, a la roda de premsa celebrada aquest dimecres a la comissaria de les Corts per presentar el balanç de la lluita contra els delictes d’odi a Catalunya al 2021.

Segons van detallar ahir els Mossos, a Manresa un menor d’edat transgènere va denunciar el 19 de febrer de l’any passat ser víctima d’insults a través d’internet per part de persones anònimes. El jove, estudiant de 4t d’ESO, va fer una enquesta telemàtica per complementar el seu treball de recerca i algunes respostes l’increpaven per la seva condició sexual.

A partir dels fets denunciats, els Mossos van iniciar gestions d’investigació per localitzar i identificar els autors dels fets, però no va ser possible ja que els autors van actuar a través d’un qüestionari anònim de Google. Paral·lelament, els agents del Grup d’Assistència a la Víctima (GAV) de Manresa van fer una seguiment a la víctima per saber com es trobava, assessorar-la i informar-la dels serveis assistencials que tenia. Tres mesos després dels fets, el GAV va contactar amb la família de la víctima per si s’havien tornat a repetir els fets, la qual cosa no havia passat.