Han cremat dos tractors en una parcel·la al costat del camp de futbol Can Titó, a Vilanova del Camí. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 22:58 h del passat dimecres i una dotació s'ha encarregat d'extingir el foc. Segons han informat els efectius, no hi ha hagut cap afectació ni cap ferit.