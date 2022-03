Un noi que està sent investigat per la seva participació en el tall de l'Autopista AP-7 al Pertús, el novembre de 2019 i en el marc de les protestes del Tsunami Democràtic, ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra. Segons han confirmat fonts de la policia catalana, l'arrest s'ha practicat amb relació a una ordre judicial dictada pels jutjats de Figueres.

Des del CDR de Cerdanya han difós que el detingut, que respon a les inicials X.S., és una persona molt implicada en el teixit associatiu de la comarca i han convocat una concentració a l'exterior del jutjat de Puigcerdà per donar-li suport. A mig matí s'ha confirmat que el detingut seria traslladat a Figueres, raó per la qual un grup d'activistes de la comarca que s'havia concentrat a les portes del Jutjat de la capital cerdana ha iniciat la coordinació per viatjar també a Figueres per donar-li suport.

Des de les entitats Solidaritat Cerdanya i Alerta Solidària han emès un comunicat en el que remarquen que "el Xavi és activista i formatger, molt implicat al teixit associatiu de Cerdanya. El novembre del 2019 va ser a Pertús en el marc de les mobilitzacions del Tsunami Democràtic. Avui s’ha activat el protocol de cerca i captura per no presentar-se voluntàriament a declarar i avui mateix els mossos l’han detingut. S’ha convocat concentració immediata de suport davant els jutjats de Puigcerdà. El procés judicial està emmarcat el procés de 14 detencions més ordenades pel Jutjat de Figueres. Ara mateix s’emporten el Xavi fins a Figueres. S’espera també concentració de suport a Figueres".