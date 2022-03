El ministeri públic demana 9 anys de presó per a un violador reincident que va agredir sexualment una menor de 17 anys d'edat al juliol del 2019 al Port Olímpic de Barcelona aprofitant un permís penitenciari, després d'haver estat investigat per altres tres violacions similars, una d'elles comesa en una discoteca del Bruc (Anoia).

Fonts judicials han explicat a EFE que l'acusat gaudia d'un permís penitenciari de la presó de Quatre Camins -li han retirat els altres que tenia preconcedits- quan va cometre presumptament aquesta nova violació. Els fets jutjats aquest divendres a l'Audiència de Barcelona es van produir la matinada del 5 de juliol de 2019, quan la víctima era amb unes amigues en un local d'oci del Port Olímpic de Barcelona, quan va sortir a l'exterior perquè li havien robat el mòbil.

Va ser en aquell moment quan el processat va demanar a la víctima que l'acompanyés per mostrar-li la persona que tenia el seu mòbil. L'acusat va portar la menor a un lloc apartat, en concret, a un passadís situat entre dos restaurants, on la "va copejar fortament al cap", fent que caigués "atordida" a terra. Un cop a terra, "la va obligar" a practicar-li una fel·lació, mentre l'agafava "amb força del coll" perquè no cridés, malgrat que la víctima va intentar deslliurar-se del seu agressor sense aconseguir-ho.

Durant el judici d'aquest divendres, la víctima ha relatat davant el tribunal que l'acusat la va forçar sexualment de manera "violenta".La jove ha subratllat que, després de l'agressió sexual, "va sortir atordida del lloc, amb cops i ferides per la violència de l'home i amb el xoc de saber que havia estat violada".

Investigat per una violació al Bruc

El processat havia estat investigat per tres violacions comeses l'any 2012, expliquen fonts judicials, i que tenen algunes similituds amb l'agressió sexual jutjada des d'avui a l'Audiència de Barcelona, documentació que ha aportat la defensa de la víctima a la causa.

Així, i d'acord amb aquesta documentació, l'agost del 2012 l'acusat per aquesta nova violació hauria agredit sexualment amb penetració una jove en una discoteca del Bruc (Anoia), després de clavar-li un fort cop al cap en un passadís del local per després portar-la fins als lavabos, on presumiblement va consumar el seu acte delictiu.

Posteriorment, va ser investigat per agredir sexualment amb penetració una altra jove en un carrer de Barcelona, a l'octubre d'aquest mateix any, després que la víctima sortís de la parada de metro d'Alfonso X. La dona també va patir un cop de puny a la cara.

També, el 24 de desembre de 2012 va agredir sexualment amb penetració en una porteria una jove que acabava de sortir de la mateixa parada de metro a Barcelona, a la qual va deixar inconscient, el tercer dels fets pels quals va ser investigat.