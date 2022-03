Els Mossos d'Esquadra han arrestat aquest divendres al matí quatre de la mitja dotzena de bagencs que no van presentar-se davant el jutge Figueres per les citacions pel tall de l’AP7 la Junquera en les protestes per la sentència del 2019. Ara, resten a l'espera de ser traslladats als jutjats de Figueres. Mentrestant, els Mossos busquen els altres dos residents a la comarca, després que aquest dimarts es decretés una ordre de detenció dels 12 investigats que no han arribat a comparèixer.

La policia va efectuar la primera detenció a la Cerdanya. Segons ha informat l’Ateneu Popular, el detingut, un veí de Ger, va ser traslladat en un primer moment a la comissaria de Puigcerdà i, posteriorment, al jutjat de Figueres. Entre els bagencs que no es van presentar a la citació judicial hi ha el regidor de Fem Manresa Jordi Trapé i l'exregidora de la CUP de Navarcles, Ylènia Morros. Aquestes detencions han arribat després que el jutge hagués citat per dilluns passat els encausats i aquests no es presentessin. Els encausats pels quals ara s'ha dictat l'ordre han estat citats un mínim de cinc vegades. Segons han precisat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), tot i que hi ha 14 encausats que fins ara no s'han presentat als jutjats, a dos d'ells, un dels quals veí de Manresa, no se'ls va poder entregar l'última citació, motiu pel qual no se n'ha ordenat la detenció.