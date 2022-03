Una persona ha resultat ferida aquest diumenge al matí per l'explosió d'una caldera en un habitatge de Moià. Segons els Bombers, l'incident ha tingut lloc poc després de les 9, en un pis del carrer de la Tosca.

Arran de l'explosió s'han desallotjat els veïns de tot l'edifici, format per quatre habitatges diferents. Els Bombers, que hi han desplaçat tres dotacions, han apagat el petit incendi que s'havia produït i han començat a revisar els danys causats a l'estructura. Ara per ara s'està a l'espera de la valoració del tècnic municipal.

La persona afectada ha estat traslladada a l'hospital pel SEM. El seu estat és menys greu.