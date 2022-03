El rastreig a temps real d’un telèfon mòbil robat va permetre, aquest diumenge a la nit a Manresa, enxampar el presumpte autor del robatori.

Segons han explicat fonts dels Mossos d’Esquadra, la propietària del telèfon va aturar el cotxe un moment al polígon dels Trullols de Manresa, i quan va tornar al vehicle es va trobar un jove al seu interior. Al cridar-li l’atenció, el jove va marxar però va furtar el telèfon mòbil. Arran del robatori, la víctima va demanar a un familiar que activés una aplicació que permet rastrejar el telèfon mòbil a temps real i d’aquesta manera van poder explicar, en temps real als Mossos d’Esquadra, com s’anava desplaçant l’autor del robatori. Finalment van enxampar el lladre en un punt proper a la benzinera del polígon de Bufalvent, on el van identificar i en l’escorcoll li van trobar el telèfon. Per assegurar-se que era el robat, la víctima hi va trucar i aquest va sonar. Tot seguit, el jove de 19 anys va quedar detingut per un delicte de furt.