L'Audiència de Girona ha jutjat un acusat de retenir l'exdona en un pis de Puigcerdà, agredir-la físicament i ruixar-la amb lleixiu. Els fets van passar a finals de maig del 2019. El processat, que té diagnosticat un trastorn mental, tan sols ha respost dues preguntes de la defensa. La víctima, per la seva banda, ha declarat que aquell dia l'home estava "fora de si", que mentre la va tenir tancada al pis no va deixar de colpejar-la, i que li va tirar el desincrustant al damunt perquè sabia que era al·lèrgica al lleixiu. La fiscalia sol·licita 14 anys d'internament psiquiàtric i l'acusació particular demana 7 anys i mig de presó. La defensa vol l'absolució i, tot i que no s'oposa a què segueixi tractament, veu "desproporcionat" que se l'interni.

Els fets que han arribat aquest dimarts a judici van tenir lloc el 31 de maig del 2019. Aquell dia, segons ha relatat la víctima, l'acusat la va seguir pel carrer després que ella anés a veure les seves filles a la sortida de l'escola. Eren quarts de dues del migdia.

La dona ha explicat que, des d'un primer moment, ja va veure que el processat "no estava bé" i que se li notava que portava dies sense dormir. Quan van arribar a l'habitatge on ella vivia, un quart pis situat en un edifici de Puigcerdà, l'exdona ha relatat que l'acusat va entrar-hi "per la força" abans que ella tingués temps de tancar la porta.

A partir d'aquí, la víctima ha explicat que ell va començar-la a colpejar, amb cops de puny i puntades de peu, i que li va dir que no en sortiria en vuit dies. "Estava molt trasbalsat, histèric i totalment fora de control", ha relatat la dona, que ha dit que fins i tot la confonia amb la filla que tenen en comú.

Mentre eren a dins del pis, la víctima també ha relatat que el processat, conscient que era al·lèrgica al lleixiu, l'havia ruixada amb una garrafa de 5 litres que tenia al lavabo. "També em deia que havia contractat uns sicaris perquè matessin la meva mare", ha dit l'exdona, entre sanglots.

Mentre l'agredia, el pare d'ell va pujar fins al pis per intentar que desistís. Llavors, segons ha explicat l'exdona -el pare s'ha negat a declarar al judici- el processat també el va ruixar amb lleixiu i es va tancar amb ells dos en una habitació.

"Deia coses inconnexes"

Dos agents de la Policia Local que van anar fins a l'habitatge, i a qui la mare del processat havia avisat, van aconseguir retenir-lo. Quan van arribar al pis, han explicat que s'ho van trobar "tot ple de lleixiu" i van veure com l'acusat estava agafant la dona pel coll. "Se li notava que estava fora de si, perquè parlava per ell mateix i deia coses inconnexes", ha dit un dels agents.

L'acusat, per la seva banda, tan sols ha respost dues preguntes del seu advocat. Ho ha fet per explicar que, arran d'aquest episodi, va ingressar a Sant Joan de Déu Ho va fer contra la seva voluntat, per rebre-hi tractament psiquiàtric, i hi va estar 21 dies.

Durant el judici també ha declarat el metge que va atendre l'acusat després dels fets. El facultatiu ha explicat que el processat, que té diagnosticada una esquizofrènia, en aquell moment patia "un brot psicòtic" i que estava "del tot desconnectat de la realitat".

14 anys d'internament

La fiscal imputa al processat un reguitzell de delictes, entre els quals hi ha violació de domicili, detenció il·legal, maltractaments, amenaces i lesions. Sol·licita que se'l condemni a 14 anys d'internament psiquiàtric, que es passi 10 anys més en llibertat vigilada i que durant tot aquest temps no pugui apropar-se a menys de 500 metres de la seva exparella. En matèria de responsabilitat civil, demana que indemnitzi l'exdona amb 2.175 euros.

L'acusació particular, per la seva banda, demana que se'l condemni a 7 anys i mig de presó per lesions lleus, temptativa d'homicidi -cosa que el tribunal ja ha dit que no estimarà- i violència de gènere. També reclama que se li retiri la pàtria potestat durant 10 anys i que se li prohibeixi residir al mateix lloc on visqui la seva exdona o apropar-s'hi durant 14 anys.

La defensa, per la seva banda, reclama l'absolució del processat, perquè entén que se li ha d'aplicar una eximent complerta per alteració psíquica. De manera alternativa, tot i que no s'oposa a què el seu client segueixi tractament, veu "desproporcionat" que se l'interni, perquè durant els darrers tres anys no ha patit cap altre brot i està "controlat" amb la medicació que pren.

El judici, que s'ha celebrat a la Secció Quarta de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per sentència.