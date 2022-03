El Departament d’Interior ha posat en marxa la Comissió de Dones en l’àmbit de la Seguretat i les Emergències per vetllar per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en aquest àmbit i impulsar polítiques públiques per incorporar la perspectiva de gènere al departament. La Comissió, formada per representants dels diferents cossos operatius i d’altres unitats directives d’Interior, té com a principals objectius impulsar propostes i accions per a la feminització de la seguretat i les emergències, impulsar projectes estratègics i elevar-los a la direcció d’Interior per implementar-los, i ser un espai de socialització de coneixement i experiències i establir noves dinàmiques i sinèrgies.

El conseller Joan Ignasi Elena va posar en valor el paper de la Comissió i va assegurar que «ha d’esdevenir un espai estratègic i essencial per a la transformació feminista que impulsa el Departament en les polítiques de seguretat i emergències».