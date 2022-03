Els veïns de la plaça de la Reforma de Manresa han presentat una instància a l’ajuntament en la qual expressen el seu malestar per la presència de persones que generen mal estar i mal ambient a la zona perquè hi beuen alcohol, es barallen entre ells, fan molt de soroll i també hi veuen indicis de tràfic de drogues. Segons els veïns, es tracta d’individus que fins ara es trobaven a altres punts com Sant Domènec, la Plana de l’Om, la plaça Gispert o el passeig de la República i ja hi provocaven problemes similars. L’ajuntament assegura que ja hi està donant resposta.

Segons expliquen veïns de la zona, des de fa uns dos mesos es troben, cada dia i de forma gairebé continua des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda, amb individus que es passen el dia bevent alcohol a la zona. Aquestes persones, diuen, és habitual que a part de consumir alcohol, cridin, cantin, orinin a la plaça, es barallin i fins i tot dormin en ple dia a la zona. A aquest grup de persones que beu alcohol se n’hi suma un altre que, segons sospiten els veïns, es dediquen al tràfic de drogues i que desapareixen en el moment que hi va la policia, i que sovint també generen discussions i disputes. A més, destaquen en un mínim de dues ocasions, hi han hagut d’acudir els serveis sanitaris. En total, diuen, són una quinzena d’individus. Tot plegat fa que, segons detallen els veïns, s’hagi creat «mal ambient a la plaça», una situació que afecta tant als veïns coma les persones que en fan ús, com famílies amb infants que van al parc infantil, grups que es troben a la plaça per caminar, famílies que porten els fills al Conservatori, usuaris de l’aparcament de la Reforma, entre d’altres. Per aquestes raons, els veïns demanen a l’ajuntament diferents mesures. Entre elles, que hi hagi més presència policial, la instal·lació de càmeres de videovigilància, un reforç de la il·luminació en alguns punts de la plaça, una actuació integral dels serveis municipals per abordar la problemàtica d’aquestes persones i també una reunió amb el consistori per tractar el tema. Aquesta reunió s’ha fixat per al proper 17 de març. Fonts municipals expliquen que la Policia Local ha anat al lloc sempre que se’ls ha requerit i també que s’han aixecat actes per consumir alcohol a la via pública. A més, remarquen és un dels punts habituals en els quals es posen punts estàtics de controls policials i també, respecte a les càmeres de videovigilància, remarquen que a la zona de la plaça Llissach ja se n’hi va instal·lar una a final de l’any passat, quan també se’n van posar a diferents punts del centre que es consideren conflictius.