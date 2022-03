Macarena Díaz, una mare amb trastorn bipolar i esquizofrènia, va sortir de casa seva de Moron de la Frontera (Sevilla) amb el seu fill Antonio David, de 15 anys i qui pateix una discapacitat molt greu, el matí del 12 de setembre. Sis mesos després, res se sap de la ubicació del jove, a qui la mare va dir haver llençat, ja mort, a un contenidor d'escombraries prop de Madrid.

Cas Obert, el canal d'investigació i successos de Premsa Ibérica, ha tingut accés a les imatges d'aquell viatge, en el qual la dona i el seu fill en cadira de rodes van circular per les províncies de Sevilla, Cadiz, Caceres i Madrid, fins que ella va arribar, sola, a una gasolinera a la província de Segovia.

Macarena, de 40 anys, està en llibertat i ha tornat al seu poble, Morón de la Frontera. És l'única investigada per la desaparició del seu fill. Ha deixat diverses i diferents explicacions a la policia: va explicar que el seu fill es va morir a casa, que ella el va matar injectant-li una xeringa amb aigua, que els seus familiars polítics drogaven al jove, que David va morir durant el viatge, i que el volia portar a Santiago de Compostela per veure si es curava i "ressuscitava". Seguint la seva història, la policia va registrar desenes de contenidors d'escombraries i ha revisat els abocadors de Valdemingómez i Pinto (Madrid), sense èxit.

La mare surt de casa

La investigació ha permès reconstruir amb càmeres de seguretat i de tràfic gran part de l'últim viatge que Macarena va fer amb el seu fill dins del cotxe. El 12 de setembre, a les 08:18 h del matí, una càmera situada davant la casa de Macarena, la mostra sortint de casa sola i llançant dues bosses al contenidor d'escombraries. La mateixa càmera la grava fent el mateix dues vegades més aquell matí.

A les 09:36 h, les imatges registren a la dona ja conduint el cotxe. A dins hi va el seu fill, no se sap si viu o mort. La mare ha declarat en gairebé totes les ocasions que David estava mort quan el va ficar al cotxe adaptat per minusvàlids i el va asseure en la cadira de rodes.

A les 10:30 h, una càmera de tràfic grava el cotxe on van la mare i el seu fill, a l'alçada de Jerez de la Frontera, a la província de Cadiz. Entre les 11:05 h i les 11:12 h, diverses imatges recullen com la dona segueix el seu camí, passa per la capital gaditana, i creua el pont de la Constitució de 1812.

Les següents imatges mostren el cotxe circulant per la carretera CA-33 i l'A-4. A les 13:05 h, el cotxe, amb la mare al volant i el fill discapacitat darrere, és gravat quan passava per l'avinguda principal de Cadiz. Les següents imatges recuperades per la policia mostren al cotxe a Sevilla i circulant per la S-30.

Parada a Extremadura

A les 17:25 h, Macarena i el seu fill, viu o mort, arriben a la localitat de Miajadas, a la província de Cáceres. Les imatges d'una estació de servei mostren només a la dona, que compra una garrafa d'oli i es dirigeix de nou al cotxe.

Macarena va declarar davant la policia que havia hagut de comprar oli perquè el cotxe es reescalfava. De fet, en una de les imatges es veu com el cotxe té el capó obert. No es veu al seu fill, que segons ella estava, ja mort, dins del cotxe.

La policia si va recuperar unes imatges de Macarena empentant la cadira de rodes del seu fill. Van ser gravades per les càmeres de l'hotel Triana, a Miajadas, però estan borroses i no es pot apreciar a David, només es veu a la seva mare movent la cadira.

Dues hores més tard, a les 19:42 h d'aquella tarda, el cotxe de Macarena és gravat per una càmera de control en l'A-5, a l'alçada de la localitat de Casas de Miravere, a la província de Cáceres.

L'última imatge de David

A les 21:10 h d'aquella nit, una càmera de seguretat d'una botiga propera a l'hotel Perales, a Talavera de la Reina (Toledo), mostra l'arribada de Macarena a l'hotel. Es veu a la dona que empenta la cadira de rodes i es veu també la silueta del seu fill, David. Un treballador de l'hotel va declarar a la policia que va veure a la mare i al nen, i que ell va pensar que estava adormit. Macarena va reservar allà una habitació on, segons les seves declaracions, va dormir junt amb el cadàver del seu fill.

A les 00:35 h, la mateixa càmera registra la sortida de l'hotel de la mare empentant de nou la cadira de rodes del seu fill. És l'última imatge, borrosa, d'Antonio David que la policia ha aconseguit recuperar.

A Madrid

Vuit minuts després de les dues de la matinada, el cotxe de Macarena és gravat ja en la província de Madrid. Circula per l'A-5, en el quilòmetre 7'8, al costat de la Casa de Campo. Setze minuts després, a les 02:24 h, el cotxe passa per la M-30, a l'alçada de l'avinguda de Portugal. La dona ha trigat 16 minuts en un trajecte que normalment costa cinc o sis a aquelles hores, sense tràfic.

La policia va sospitar que es podria haver desfet del seu fill i la cadira de rodes per aquella zona, però els seus rastrejos no han donat resultat. Macarena va declarar més d'una vegada que va llançar el cadàver del seu fill en un contenidor d'escombraries a prop de Madrid, tot i que en una ocasió va afirmar que l'havia llançat "per un barranc".

La mare, sola

Una hora i mitja després, Macarena apareix sola en la localitat de Riaza (Segovia). Són les 04:05 h del matí quan les càmeres de l'hotel Plaza d'aquella localitat la graven pujant les escales de l'entrada. La dona ja va sola, porta una mascareta contra la covid i carrega una maleta. No hi ha rastre del seu fill. No hi ha habitacions lliures aquella nit i Macarena baixa les escales. Un veí del poble la veu deu minuts després tirant alguns objectes a un contenidor d'escombraries al carrer de davant de l'hotel.

A les 07:05 h, Macarena entra en una estació de servei d'una gasolinera en Carabias (Segovia). S'ha canviat de roba. Va sola i li explica a la treballadora que han "matat al seu fill". La dona avisa als serveis d'emergència, que arriben poc després i atenen a la mare. Ella explica que la seva família política drogava al seu fill, que és víctima d'una conspiració. Aleshores és ingressada en la unitat de psiquiatria, primer a l'hospital de Segovia i posteriorment al de Valme (Sevilla).

Que vagi el sacerdot

Els investigadors intenten que la dona expliqui on va deixar al seu fill. La dona realitza un dibuix a mà del lloc on suposadament va abandonar el cadàver del jove i els acompanya en dos intents de reconstruir el que va passar. En un d'ells, pateix una crisi i la recerca se suspèn. Un sacerdot de Morón al que la mare havia demanat beneir la seva casa acudeix també a l'hospital de Segovia per tractar d'esbrinar on està David, sense èxit.

La mare de David va quedar en llibertat, tot i que és l'única investigada per la desaparició del seu fill. Viu amb la seva mare i la seva filla gran, que la recolzen. Els investigadors tenen sospites de què sap el que va fer amb David i que ella és l'única clau per arribar a trobar al jove discapacitat.

El pare

El pare de David, Antonio Barroso, no es fia de la mare, de qui s'havia separat i amb la que tenia ja una pèssima relació abans del succés. El seu portaveu, Luis Núñez, va explicar a Cas Obert que "el pare manté una lluita diària per intentar trobar al seu fill, però no té mitjans. No entén per què les treballadores socials de l'ajuntament no el van avisar de què el nen estava en males condicions".

Núñez afegeix que "durant els dos primers mesos, vam pensar que potser el nen estaria amb altres persones; però ara resulta més complicat de pensar-ho. Ha passat molt temps i el nen necessita medicació".

Aquest diumenge, 13 de març, el pare participarà en una concentració a Morón de la Frontera per reclamar la veritat sobre el que la mare va fer amb David durant aquell últim viatge i trobar al nen, viu o mort.