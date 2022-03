Una baralla en un institut de Lleida ha acabat amb un jove de 16 anys detingut i un altre de 15 ingressat a l'hospital de Vall d'Hebron de Barcelona després de patir una fractura de pòmul.

Els fets es van produir dilluns al migdia després que la parella del detingut i la víctima tinguessin una baralla en una aula de l'institut Joan Oró de la capital del Segrià. La noia va explicar el que havia passat a la seva parella, que posteriorment va apallissar a la víctima.

El noi agredit va ser traslladat a Vall d’Hebron, per a una possible intervenció quirúrgica, tot i que finalment s’hauria descartat i ahir ja es tornava a trobar a la capital del Segrià. El pare del menor va denunciar l’agressió dimarts a la tarda davant la Guàrdia Urbana, que va obrir una investigació per detenir el presumpte autor. En poder identificar-lo, van anar a la nit fins al seu domicili, on el van arrestar com a presumpte autor d’un delicte de lesions. A més, s’investiga la noia com a possible inductora de la pallissa. Per la seva banda, des de l’institut Joan Oró van lamentar els fets i van explicar que s’ha obert un expedient i s’ha expulsat temporalment l’alumna implicada en l’assumpte.