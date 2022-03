El jutjat contenciós administratiu número 13 de Barcelona ha condemnat la Fundació Hospital de la Seu d’Urgell i el Cat Salut per la mort el 2017 d’un pacient de 46 anys que hi va ingressar per una hèrnia discal i va morir nou dies després a causa d’una actuació negligent plena d’errors que ara ha quedat demostrada. L’episodi es va produir quan l’actual vicealalde de la Seu, Jordi Fàbrega, era el director assistencial de l’hospital.

La sentència evidencia que el pacient, Serafí Regal, va morir a causa d’una negligència professional i la concatenació d’errors per part dels serveis mèdics del centre. Tant és així que «la primera constància que van tenir a l’hospital que el pacient havia patit una infecció va ser amb l’autòpsia», segons ha lamentat l’advocat de la vídua, Lluís Orri. L’advocat ha explicat que «es va produir una errada múltiple de pràcticament totes les persones que el van atendre, tant per part de metges com personal d’infermeria. Ningú no va veure el que estava passant realment».

El pacient va ingressar per una hèrnia discal i va morir per una sepsis provocada pel mateix hospital en la col·locació d’una via al braç esquerre el mateix dia que va ingressar i pel fet que després el personal tampoc no va seguir el protocol que estableix l’atenció mèdica del departament de Salut pel que fa al manteniment dels catèters. La via no se li va canviar ni 48 hores després a pesar que ja presentava símptomes que alguna cosa no estava funcionant bé. El personal el va continuar tractant tan sols pel dolor de l’hèrnia, segons recull la sentència judicial. Es dona la circumstància que ni tan sols amb el resultat d’una analítica demanada dos dies després de l’ingrés el personal de l’hospital no va variar el tractament per curar la infecció.

L’Ajuntament l’accepta

La sentència, que també condemna l’empresa asseguradora Zurich a pagar la indemnització, ja és ferma perquè cap de les parts hi ha interposat recurs. En aquest sentit, l’Ajuntament de la Seu, que encapçala la Fundació Hospital, ha acceptat la sentència.