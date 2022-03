La Fiscalia demana tres anys i mig de presó a un caporal i cinc agents dels Mossos d'Esquadra acusats d'agredir, escopir i acoquinar amb un tret a l'aire un jove negre, a qui van dedicar insults racistes com "negre de merda", "mico", "merda humana" i "vés-te'n més lluny, d'Àfrica en avall".

En el seu escrit d'acusació, al qual ha tingut accés Efe, la Fiscalia de Delictes d'Odi atribueix als sis mossos, de la unitat ARRO de la policia catalana, els delictes d'atemptat greu contra la integritat moral i de lesions lleus, pels quals també demana que se'ls inhabiliti quatre anys per exercir com a policies i se'ls condemni a una multa de 1.800 euros i que indemnitzin la víctima amb 10.000 euros.

El jutjat d'instrucció 5 de Manresa, que va investigar aquesta suposada agressió racista ocorreguda el 10 de gener de 2019 a Sant Feliu Sasserra, ha enviat a judici els sis mossos, als quals ha imposat una fiança de 15.000 euros, i ha decretat la Generalitat com a responsable civil subsidiària.

Per aquest cas, SOS Racisme, que exerceix l'acusació particular, demana sis anys de presó i dotze d'inhabilitació als sis mossos, a qui la conselleria d'Interior va canviar de destinació en fer-se públic el cas, al juny de 2020, un any i mig després dels presumptes fets.

Segons la Fiscalia, els sis acusats es van dirigir el 10 de gener a un immoble ocupat de Sant Feliu Sasserra per complir un requeriment judicial per identificar els ocupants.

Un cop a la finca, van localitzar Wubi D. de C., un jove negre, a qui, amb l'ànim de "menyscabar la seva integritat física i moral" i moguts per "un profund menyspreu i animadversió cap al color de la seva pell", segons la Fiscalia, van empènyer i van escopir, li van clavar cops al cap i puntades als costats mentre li llançaven bosses d'escombraries i li deien insults racistes.

El jove, que va gravar els fets amb el seu mòbil, va aconseguir fugir cap a un descampat proper, moment en el qual un dels mossos, guiat segons la Fiscalia per "ànim d'acoquinar i atemorir" el noi, va efectuar un tret a l'aire, encara que no va impactar en la víctima, que es va mantenir amagada durant uns estona, fins que va tornar a l'immoble per col·laborar amb la policia.

Un cop el jove va tornar a l'immoble, el mosso que havia disparat a l'aire li va dir: "He fallat, si no, et rebento. T'he disparat, eh", i després el van portar a un garatge per evitar que altres persones que eren a la casa els veiessin, ja que, actuant amb un "profund rebuig cap al color de la seva pell", el van empènyer fins que va caure a terra i li van clavar diverses puntades.

Segons la Fiscalia, també el van agafar pel cap, copejant-l contra terra en repetides ocasions, mentre un dels mossos l'amenaçava: "et quedes aquí quiet i com tornis a córrer una altra vegada t'arrenco el cap".

"Mira'm a la cara, mira'm als ulls, mira'm als ulls ¿sí? tu has vist alguna vegada el dimoni tan a prop? És el més a prop que veuràs el dimoni!", li va dir un dels Mossos, segons la Fiscalia.

El caporal va ordenar llavors als agents que detinguessin el jove, acusat d'un delicte contra la salut pública -es va trobar una plantació de marihuana a la finca-, per la qual cosa el van emmanillar a l'esquena i van seguir clavant-li cops, mentre la víctima va demanar clemència: "Per favor, deixeu-me en pau, sóc humà com vosaltres".

"Tu ets un mico, és el que ets", li va contestar un dels Mossos, mentre el seguien amenaçant i dient insults racistes, com "negraco de merda", "negre de merda, fill de la gran puta" i "tontolaba, la propera vegada que vegis la policia corre! Però intenta anar-te'n molt lluny, vés-te més lluny, de l'Àfrica en avall".

"Et diré una cosa, sóc racista, molt, però si fossis blanc t'hagués pegat igual de fort o més (...) Però sóc racista", va confessar un dels mossos, mentre un altre va intervenir per fer mofa de la seva por: "blanc, mira, ha acabat blanc".

"Què et pensaves? Què t'escaparies tota la vida? Vas i deixes el DNI a dalt... Què pensaves? Què no et trobaríem? Que et sortiria gratis? Ja ho has vist...Tu no ho has sentit però t'han disparat...ho has sentit quan has sortit corrent i t'han disparat? Si et foten un tret et fonen...perquè no pots córrer davant de la policia en el nivell que estem de terrorisme", li va dir un dels Mossos.

Un altre agent va intervenir, també en to despectiu: "Vagi xusma de merda que ens arriba a aquest país! Vagi merda humana".

A més, un dels policies es va dirigir al jove pel nom de Kunta, en al·lusió, segons la Fiscalia, al personatge fictici Kunta Kinte, un esclau de pell negra, i en to "xulesc" li va preguntar: "Què passa, que no t'ha quedat la cara bastant clarita encara? Jo és que tinc...jo tinc moltes normes, però la principal i la més important és que si corro darrere d'una merda, si l'enxampo tard o d'hora rep la del pop".

"Tens aquí a llops passant gana, com diria l'amic, els tres carnissers", va indicar un dels acusats, mentre un altre afegia: "És millor que emigris cap al sud, a Andalusia no hi ha tant control policial...a Andalusia es viu millor, allí s'està més calentet... Aquí de merda ja en tenim prou, només ens falta que ens mengem la de fora".

Segons la Fiscalia, quan estaven a punt de traslladar al detingut, un mosso el va avisar que podia fer-ho de dues maneres: "o emmanillat o inconscient...Si tu em dius la segona manera, jo estic encantat".

Malgrat que algunes de les expressions no han pogut ser atribuïdes a l'agent concret que les va dir, la Fiscalia considera que formen part d'una actuació "conjunta i simultània", de manera que quan cada agent humiliava la víctima i l'insultava, "tots hi eren presents, ho consentien i hi donaven suport".