Efectius de Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dijous al migdia dos gossos que havien quedat atrapats a la Serra de Busa, a Navès (Solsonès). Segons fonts del cos, els animals havien quedat encinglats a prop del Grau de l'Areny. Com que no podien baixar, Bombers va activar un helicòpter i una dotació de suport terrestre per auxiliar els cans, que han estat rescatats sans i estalvis.