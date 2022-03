Els veïns del barri de les Escodines de Manresa estan «molt preocupats» per diferents problemes d’aldarulls, incivisme i delinqüència, segons assegura la presidenta de l’Associació de Veïns de les Escodines, Carme Carrió. La situació, assegura, és tan greu que els ha portat a convocar una assemblea per abordar el tema el proper divendres 25 de març.

En entrar en detall dels diferents problemes, explica que en primer lloc hi ha la presència d’un ampli grup de persones que durant diverses hores al dia consumeix alcohol a la plaça de la Divina Pastora. Assegura que aquestes persones provoquen aldarulls, sorolls i generen malestar entre els veïns. Per evitar la seva presència, en alguns aparadors de la plaça fins i tot han instal·lat elements metàl·lics perquè no s’hi asseguin. Afegeix que en la seva majoria es tracta de persones que viuen en un bloc ocupat al carrer Oms i de Prat i que també protagonitzen baralles i també deixen ampolles trencades a la plaça.

També situa com a espai problemàtic un bloc de pisos ocupat al número 39 del carrer de Sant Bartomeu. Segons els veïns, és habitual que al bloc hi hagi «crits de forma contínua» que deriven en baralles al carrer, on s’han trencat vidres d’algunes portes i també d’alguns cotxes. També asseguren que porten ganivets, tot i que tant fonts de la Policia Local com de Mossos d’Esquadra no tenen constància que s’hagi produït cap baralla amb arma blanca en les últimes setmanes a la zona.

A banda d’aquests problemes, als quals afegeix robatoris en habitatges i al carrer, que Carrió qualifica de «gravetat extrema», també explica que en una casa ocupada del carrer dels Caputxins hi ha un colomar, on la gran presència de coloms que entren i surten a l’última planta genera problemes de salubritat a l’entorn.

A aquestes situacions, també hi afegeix el malestar que provoca la presència d’una persona sense sostre, que pateix un trastorn mental, que es nega a ser atesa, i que protagonitza conductes incíviques, encara que no violentes.

Carrió assegura que, malgrat les reunions que s’han fet fins ara pel pla de xoc del barri, el «malestar» no afluixa i demana que «l’acció que ja fa anys que demanem per al barri, sigui ràpida i resolgui els problemes».

Per la seva part, fonts de l’Ajuntament de Manresa asseguren que el consistori treballa des de diferents regidories i de manera transversal, a través de la Taula de Treball interna, que inclou Seguretat Ciutadana, Barris, Centre Històric, Serveis Socials i Habitatge, entre d’altres, per desenvolupar polítiques que fomentin el civisme i el bon veïnatge, i per buscar solucions a les diferents problemàtiques que puguin anar sortint.

També asseguren que quan hi ha episodis concrets i és necessari, hi intervé la Policia Local, que també fa accions de presència preventiva al barri, tal com també fan per part del cos dels Mossos d’Esquadra.