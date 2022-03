Els Bombers de la Generalitat van haver de rescatar aquest diumenge un home que havia quedat atrapat amb el seu vehicle pel gruix de neu provocat pel temporal al Coll de les Bassotes de Josa i Tuixén.

Fonts del cos han explicat que van haver de mobilitzar dues dotacions per arribar fins a l'indret, on van trobar la persona il·lesa. Els serveis d'emergències, que van rebre l'avís entorn les vuit de la nit, van evacuar-lo fins a l'hotel on pernoctava.