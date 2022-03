Els Mossos d’Esquadra van detenir la matinada d’aquest dilluns dos joves enxampats ‘in fraganti’ quan presumptament pretenien robar en una casa de Manresa. Segons han explicat fonts del cos policial, al voltant de la una de la matinada van rebre l’avís que s’havia disparat l’alarma i que gràcies a les càmeres havien vist una persona a l’interior d’una casa situada a la zona propera a l’estació d’autobusos. Un cop al lloc, els mossos es van trobar amb una porta forçada i van accedir al seu interior. Encara que dins la casa no hi van trobar ningú, si que van localitzar dues persones amagades en un balcó, on hi havia una persiana forçada i a més, els dos individus portaven eines usades habitualment per forçar portes i finestres. Tot i això, en aquell moment encara no tenien cap objecte de la casa.

Els dos individus van acabar detinguts per un robatori amb força en grau de temptativa.