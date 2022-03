L’Ajuntament de Moià ha convocat dues places d’agent per al cos de la Policia Local. Les instàncies per participar en el concurs-oposició es poden tramitar a través de la seu electrònica de l’ajuntament de Moià amb la data límit del 21 de març. A més, a part de les dues places convocades es crearà també una borsa de treball per cobrir possibles vacants, suplències i substitucions. Els requisits per ser admès en el procés són, entre d’altres, haver complert 18 anys i no passar de l’edat de jubilació forçosa, no haver estat mai condemnat ni estar inhabilitat per l’exercici de funcions públiques, tenir el títol de graduat escolar o en ESO, el permís de conduir A2 i B, certificat de nivell B de català i no patir cap malaltia ni impediment físic o psíquic per exercir les funcions corresponents..