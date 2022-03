Els Servei Català de Trànsit (SCT) porta a terme fins aquest diumenge una campanya preventiva de protecció de vianants en zona urbana. Segons fonts del mateix SCT, es posa l’accent en combatre tant aquells comportaments dels conductors que posin en perill la seguretat dels vianants com les conductes antireglamentàries o no segures d’ells mateixos, com per exemple travessar de forma incorrecta, i també la detecció d’infraccions en semàfors i passos de vianants.

El SCT recorda que a Catalunya, des del 2010 i fins ara, de mitjana cada any moren 42 persones atropellades. També, que el 50% dels vianants morts tenien més de 65 anys i que el 68% va patir l’accident en zona urbana. Enguany, 5 persones han mort atropellades en zona interurbana.