Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Martorell conjuntament amb la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) van detenir el dimarts 8 de març dos homes de 22 i 40 anys, com a presumptes autors de cinc robatoris amb força a interior de domicili, dos robatoris amb força a interior de vehicle i un furt a l’àrea metropolitana de Barcelona. Entre les municipis on havien actuat els lladres hi havia Igualad ai Abrera. La investigació es va iniciar a mitjans del mes de febrer quan els agents van tenir coneixement d’un robatori amb força a l’interior d’un vehicle que estava estacionat en un centre comercial d’Abrera. Gràcies a les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat, entre d’altres gestions d’investigació, la policia va aconseguir identificar el presumpte autor dels fets.

Dies després els investigadors van esbrinar que la persona investigada hauria comès diversos delictes, principalment furts i robatoris a diferents municipis, entre ells Igualada i Abrera i que treballava esporàdicament de forma coordinada amb un altre home per delinquir. Concretament, els agents van corroborar que en un període de 21 dies aquestes persones havien comès quatre robatoris amb força a interior de domicili als municipis d’Abrera, Igualada, Rubí i Sant Cugat del Vallès. Així mateix els investigadors van aconseguir relacionar-los amb dos robatoris amb força a interior de vehicle als municipis d’Abrera i Barcelona i un furt a una persona d’edat avançada a Viladecans. Els Mossos van muntar un dispositiu per detenir els dos homes investigats i finalment, el 8 de març, els van arrestar després que aquests haguessin comès un robatori amb força a Lliçà de Vall. Durant l’escorcoll van localitzar les joies, els diners i els objectes que acabaven de sostreure. Els arrestats van passar a disposició judicial el dijous 10 de març i el jutge instructor va decretar la seva llibertat amb càrrecs.