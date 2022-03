La Policia Local d'Igualada ha detingut aquest dimecres a la matinada dues persones per, presumptament, robar a l’interior de diversos vehicles al carrer Tarragona.

La detenció, segons el consistori, ha estat possible gràcies a la col·laboració ciutadana ja que els dos detinguts, que coincidien perfectament amb la descripció facilitada per la ciutadana, van ser enxampats per la mateixa zona i amb material susceptible d’haver estat sostret i intentant escapar-se al veure la presència policial.

Se’ls va detenir per un presumpte delicte contra el patrimoni. La regidora de Governació Carlota Carner ha explicat que “hi ha indicis, que aquestes persones fossin les responsables també dels danys a vehicles al barri del Rec d’aquest cap de setmana, pel tipus de robatori i per les maneres”. Els fets s’estan investigant i s’estan revisant les càmeres dels entorns en aquella zona per tal de poder-ho confirmar.