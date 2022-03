Un total de 14 activistes del Moianès han estat citats per aquest dijous als jutjats de Manresa per l’alliberament de l’espai de l’Ateneu La Polseguera de Moià. Se’ls jutjarà per la via penal per un delicte lleu d’usurpació.

Segons expliquen des del mateix Ateneu La Polseguera, l’acusació es deriva d'unes identificacions que els Mossos d’Esquadra van fer el 10 d’abril, dia que van alliberar l’espai on s’ha instal·lat l’ateneu i que aixopluga diversos moviments populars del Moianès. En aquells moments encara hi havia vigent el confinament comarcal per contenir l’expansió de la Covid-19, i els Mossos d’Esquadra els van assegurar, diuen des de l’Ateneu La Polseguera, que les identificacions es feien per assegurar que ningú havia canviat de canviar de comarca. La seva sorpresa va arribar fa unes setmanes, expliquen, quan els va arribar la citació per aquest dijous. Asseguren també que les identificacions es van fer de forma «arbitrària». Aquest procés judicial, però, no és l’únic que hi ha obert per l’ocupació de l’espai on hi ha La Polseguera. L’altre procés judicial és per la via civil i tot i que inicialment el judici estava previst pel 25 de gener, el jutge va ajornar la vista i ara estan a l'espera que es fixi una nova data. L'espai de l'Ateneu són uns blocs propietat d’Aliseda, societat del Banc Santander i els fons Blackstone i que fa més d’una dècada van quedar a mig construir. Aquests espais, inicialment estaven destinats a habitatges de luxe. L’Ateneu La Polseguera aglutina diferents moviments populars dels Moianès com la Xarxa Popular d’Aliments, l'Assemblea Feminista del Moianès i el Sindicat d’Habitatge del Moianès entre d’altres iniciatives populars de la comarca. Les mateixes fonts també expliquen que en aquests moments estan negociant amb la propietat dels immobles, i que estan a l’espera de com es desenvolupa el judici ja que una de les seves reivindicacions és que es retiri la denúncia.