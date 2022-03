Un artefacte que encara contenia càrrega explosiva, possiblement originari de la Guerra Civil, ha estat, durant mig segle un dels elements habituals de l’esplai Moviment Júnior de Santa Maria d’Oló i fins i tot durant un temps es va fer servir de cendrer.

«Sempre s’havia dit que estava buida i nosaltres n’estàvem convençuts», explica una de les monitores de l’esplai, Berta Rovira. El fet que durant un temps ara ja fa anys l’artefacte s’utilitzés com a cendrer i sense que mai hagués arribat a passar cap desgràcia, és l’exemple més concloent d’aquest convenciment que l’objecte no tenia explosiu i que no suposava cap perill ni per a petits ni grans que freqüentaven l’esplai. Però malgrat aquest convenciment que tenir-lo al local i traginar-lo amunt i avall no suposava cap mena de risc, el cert és que mai cap expert ni cap organisme oficial havia revisat l’artefacte per certificar que era un objecte totalment segur i que no podia explotar. I per això i perquè «les coses s’han de fer legals», diu Rovira, a final de la setmana passada van avisar els Mossos d’Esquadra perquè el revisessin.

Els artificiers dels Tedax del cos policial van anar dilluns al local per inspeccionar l’obús. I la sorpresa de tothom va ser enorme quan els agents, després de revisar amb molta cura la bomba, els van dir que hi havien trobat substàncies explosives dins i que se l’havien d’emportar per detonar-lo en un entorn segur.

Rovira explica també que malgrat que anys enrere l’obús s’havia fet servir de cendrer, ara no tenia cap ús però que «era un record» de l’entitat i en el qual també hi havia símbols i inscripcions com «estimar-se» o «llibertat».

El Moviment Júnior de Santa Maria d’Oló es va fundar el 1972 i va ser aproximadament en aquella època quan van trobar la bomba. Va ser a l’antic convent de les monges -però quan ja no hi havia religioses- que és el primer lloc on es va instal·lar aquest esplai. Des de llavors, l’artefacte va anar acompanyant l’esplai en les diferents ubicacions que ha tingut fins a l’actual de la carretera de Barcelona i d’aquesta manera havia format part del seu mobiliari habitual, fins que aquest dilluns els artificiers dels Mossos d’Esquadra se’l van emportar.

Arran d’aquesta troballa, el cos policial ha alertat de la importància d’avisar el 112 en el cas de detectar un element que pugui contenir explosiu.