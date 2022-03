El judici previst per aquest dijous al migdia contra 14 activistes per l’alliberament dels immobles de l’Ateneu La Polseguera del Moianès ha quedat suspès, segons han confirmat des del mateix Ateneu. Els activistes estan acusats d’un delicte lleu d’usurpació d’immoble i havien la vista estava prevista per avui al jutjat de primera instància número 2 de Manresa.

Segons han explicat fonts de l'Ateneu La Polseguera, a alguns dels processats no els havia arribat la citació judicial, i a més a més, una de les advocades no podia assistir a la vista per covid.

A a més més, la propietat de l’immoble, Aliseda -societat vinculada al Banc Santander i al fons Blackstone- havia demanat la suspensió del judici durant un termini de 30 dies perquè està en negociacions amb l’Ateneu per tal de trobar una solució pactada. Tot i això, la demanada que fa l'Ateneu és que les la desjudicialització del procés, és a dir, que es retiri l'acusació penal.

Aquest procés judicial, que va per la via penal, no és l'únic que hi ha obert contra l'alliberament de l'Ateneu la Polseguera. L'altra procés se segueix per la via civil i el passat 25 de gener ja hi havia previst un judici al respecte però que finalment va ser ajornat i a hores d'ara, la seva celebració està pendent de fixació d'una nova data.