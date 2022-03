La presència de fum en un habitatge del carrer Jacint Verdaguer de Manresa ha comportat vistós desplegament dels serveis d’emergències. Els bombers han rebut un avís, cap a tres quarts de 12, per la presència de fum en un habitatge. Allà s’hi han desplaçat amb el camió escala i tres vehicles més. Els bombers han revisat tant el pis afectat com també d’altres del mateix bloc, tant de forma visual com amb la càmera tèrmica, però no han detectat l’origen del fum. Fins al lloc també hi ha anat al SEM, però no hi ha hagut ferits.

Arran de l’incident, la Policia Local ha tallat el trànsit en el tram del carrer Jacint Verdaguer entre la carretera del Pont de Vilomara i la carretera de Vic.