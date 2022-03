El judici contra 14 activistes del Moianès per l’alliberament de l’Ateneu La Polseguera de Moià previst per ahir al migdia a Manresa, finalment va quedar suspesa. Aquesta suspensió es va produir després que la propietat de l’immoble, Aliseda -una societat del Banc Santander i els fons Blackstone- en demanés l’ajornament durant 30 dies perquè hi ha una negociació oberta entre les dues parts. Tot i això, per part de l’Ateneu La Polseguera remarquen que la seva demanda és que Aliseda es retiri d’aquest procés que està obert per la via penal i en el qual s’acusa els processats d’un delicte d’usurpació.

A més, segons l’Ateneu la Polseguera es dona la circumstància que alguns dels processats no van rebre la citació per a la vista d’ahir i a més que una de les advocades estava de baixa per covid. L’Ateneu la Polseguera es troba en uns immobles propietats d’Aliseda que havien d’acollir residències de luxe però que van quedar a mig construir amb l’esclat de la bombolla immobiliària. El 10 d’abril del 2021, diversos moviments populars del Moianès s’hi van instal·lar. Aquell dia, els Mossos d’Esquadra van ser diverses identificacions sota el pretext, sempre segons asseguren per part de l’Ateneu, d’assegurar que es complien les mesures anticovid.