L’interior d’una nau industrial de les afores d’Òdena, a la carretera BV-1106, ha començat a cremar avui cap a 2/4 de 2, després que dos barrils d’àcid palmític s’encenguessin. Aquesta substància és la principal d’alguns productes com ara l’oli de palma.

14 dotacions dels Bombers s’han desplaçat al terreny i han estat al voltant de tres hores intentant apagar els més de 7.500 litres d’aquest àcid que contenien els dos barrils. A hores d’ara, el foc ja està apagat, tot i que encara queden set dotacions que estan remullant la zona per tal d’assegurar que no es torni a encendre el foc.

La coberta de la nau s’ha esfondrat parcialment. Fonts dels Bombers, però, asseguren que l’incident no ha causat cap persona ferida ja que la nau estava tancada i no hi havia ningú a dins.