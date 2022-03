L’Ajuntament de Piera ha convocat cinc places d’agent per al cos de la Policia Local mitjançant el sistema de concurs oposició lliure amb què també compta amb la creació de borsa de treball. Aquesta convocatòria entra dins del pla d’incorporació d’agents previst per a aquesta legislatura per reforçar el cos de la Policia Local, amb la voluntat d’ampliar la plantilla i seguir mantenint la seguretat a la vila.

Entre els requisits per poder optar a aquests llocs de treball hi ha tenir la ciutadania espanyola, tenir una titulació mínima i haver complert 18 anys i no superar l’edat de jubilació forçosa. El procés de selecció inclourà una valoració de determinades condicions de formació, mèrits o nivell d’experiència relacionats amb la tasca policial a exercir i la superació de les proves corresponents. Les persones que superin el procés de selecció però no aconsegueixin la plaça passaran a formar part d’una borsa de treball que permetrà cobrir de manera més àgil futures vacants per baixa o jubilació. Les sol·licituds per poder participar en el procés selectiu es poden presentar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Piera.