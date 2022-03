El conseller d'Interior, Joan Igansi Elena, ha garantit que s'actuarà en conseqüència i amb «contundència» quan finalitzi el procés judicial contra sis mossos acusats d'una agressió racista a Sant Feliu Sasserra el 2019. En declaracions a La Xarxa, Elena ha defensat, aquest dilluns, que Interior no pot actuar mentre hi ha un procés judicial obert i per això ha dit que cal esperar a que hi hagi sentència. Ha manifestat però que el seu comportament és «intolerable» i ha assegurat que, en funció de la sentència, s'actuarà «amb tota claredat». Elena ha afirmat també que el comportament d'aquests agents és «intolerable». El conseller ha volgut deixar clar que són comportaments «esporàdics però greus».

Els agents s'enfronten a una petició de tres anys i mig de presó per part de la Fiscalia. Sos Racisme que exerceix d'acusació particular, demana que els agents siguin condemnats a sis anys de presó.