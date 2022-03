Les restes de la dona que havia desaparegut feia 10 anys a Olesa de Montserrat es van trobar en el subsòl d'una caseta ubicada a l'interior de la finca on vivia el germà, detingut com a presumpte autor de l'homicidi. Ho indica en un comunicat la Guàrdia Civil, que va trobar a principis de mes les restes de la dona, amb signes d'haver patit una mort violenta. La investigació havia començat mesos abans, quan la policia va obtenir informació sobre la possible desaparició forçosa de J.S., de 53 anys. Les primeres indagacions van revelar que no existia cap denúncia per la desaparició, però els agents no van trobar cap senyal d'activitat de la dona des del 2012 després de buscar en diferents punts de l'Estat i altres països.

Els investigadors van descobrir que els familiars de la víctima, que vivien en diferents localitats de l'estat espanyol, havien perdut el contacte amb ella molt abans de la desaparició i desconeixien per complet què se n'havia fet de la seva vida des d'aleshores. No obstant això, un d'aquests familiars, arran de la investigació, va decidir formalitzar davant de la Guàrdia Civil la denúncia per la desaparició de J.S. Els agents, però, van trobar que sí que hi havia un familiar que havia mantingut una relació estreta de manera ininterrompuda amb la dona fins que ja no es va saber res d'ella, el germà. Els dos havien conviscut en una finca d'Olesa de Montserrat fins que la dona va desaparèixer, però el germà no ho va denunciar. Els agents havien anat descartant altres línies d'investigació, com la d'un canvi d'identitat i de vida en un altre lloc o que hagués mort i el cadàver no hagués estat identificat. La hipòtesi final i sobre la qual es van centrar els investigadors va ser la mort violenta l'autor de la qual podria ser el germà. En aquesta línia, els agents van determinar que les restes podrien trobar-se amagats en algun lloc de la finca, de manera que el 3 de març van començar a registrar-la. En primer lloc, el Grup Especial de Desactivació d'Artefactes Explosius (GEDEX) va descartar la possibilitat d'un enterrament, a través de la prospecció del terreny amb un georadar. Després de desestimar aquesta possibilitat, dos guies i els seus gossos del servei caní -un detector de restes biològiques humanes i l'altre especialitzat en la localització de restes cadavèriques- van marcar una zona coberta de runes a l'interior d'un cobert annex a l'habitatge. Després de desenrunar aquesta zona, van observar-hi una cavitat, que va descobrir un subsòl inferior profund i negat d'aigua. Agents del Grup de Rescat Especial d'Intervenció a la Muntanya (GREIM) i del d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) van descobrir a l'interior les primeres restes d'ossos humans. Les proves d'ADN van confirmar que corresponien a la dona desapareguda. Els investigadors van detenir el germà de la víctima com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi amb agreujant de parentiu. L'home va passar a disposició judicial el 6 de març i el jutge en va ordenar presó provisional sense fiança.