El Departament d’Interior de la Generalitat ha convocat 300 noves places de bombers voluntaris. Són places de la Secció Activa del cos voluntari. El termini per presentar-se al procés comença avui i acaba el 20 d’abril.

El procés de selecció constarà de tres fases: prova d’aptituds i coneixements, formació a l’Institut de Seguretat Pública i pràctiques en un parc de Bombers. Per presentar-se cal tenir el graduat escolar i viure a menys de 30 minuts d’un parc de bombers. Els bombers voluntaris són cridats eventualment per ajudar en l’extinció d’incendis i altres sinistres i cobren 10 euros per hora treballada.

Les proves de la primera fase són: coneixements específics, aptituds físiques, prova mèdica, test psicotècnic, entrevista personal i coneixement de les llengües catalana i castellana. Els bombers voluntaris són les persones que, per la seva vocació beneficosocial, presten serveis d’una manera altruista dins l’estructura dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvaments.