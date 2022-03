Una indemnització de 150.000 euros és el que hauran de pagar l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i l’Hospital Sant Bernabé de Berga, que han acceptat la demanda de la família del berguedà Pedro Raja, que els acusa d’un retard en el diagnòstic i el tractament de la perforació intestinal que li va acabar provocant la mort. Els costos els assumirà l’asseguradora d’aquests dos hospitals, Sham, que ha acceptat fer front a la indemnització per evitar anar a judici.

Els fets es remunten al 21 de setembre l’any 2018, quan Raja, de 61 anys, va acudir a l’hospital Sant Bernabé de Berga, «ja que des de feia uns dies sentia un dolor abdominal», recorda un dels membres de la família, F.R.A. Tal com recull la demanda firmada per l’advocat José Aznar Cortijo, el pacient es va anar recuperant a poc a poc i, al cap de 24 hores, li van donar l’alta, receptant-li antibiòtics. Uns dies després, però, el 24 de setembre, va tornar a ingressar al mateix centre amb els símptomes agreujats. Aleshores el van derivar a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

Respecte a l’atenció rebuda a l’hospital berguedà, F.R.A. posa de manifest que «no es van dur a terme les proves necessàries per detectar d’on procedia el dolor que patia». De fet, el familiar assenyala que «des de l’hospital ja haurien d’haver alertat l’afectació del pacient a través de les analítiques, sobretot tenint en compte que el seu estat de salut era delicat». Prèviament als fets, el pacient havia estat sotmès a un trasplantament renal, «presentava hipertensió arterial, cardiomegàlia, arteriopatia ateromatosa i era portador d’un bypass amb implant de pròtesis», segons consta en la demanda. Amb aquesta informació, l’advocat considera que, en la primera visita a l’hospital berguedà, «ja s’haurien d’haver dut a terme les proves oportunes i no donar-li de seguida l’alta».

En arribar a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, el 25 de setembre, se li va fer un TAC i una analítica, que van constatar un estat greu del pacient. «Era tard al vespre quan li van fer les proves, però no el van operar fins a l’endemà», lamenta el familiar. De fet, segons informa la demanda, el TAC es va dur a terme prop de les onze de la nit i la intervenció quirúrgica no es va iniciar fins a 2/4 d’1 de l’endemà. En aquest sentit, l’advocat al·lega que «es va esperar massa a començar l’operació, i més tenint en compte els preocupants resultats de les analítiques». També afegeix que, a la matinada, li van haver d’administrar morfina, «un fet que ja els hauria d’haver disposat a fer una operació d’urgència».

La intervenció quirúrgica va començar tretze hores després de la seva entrada a l’hospital. El pacient, segons la demanda, va entrar al quiròfan amb mal estat general. Mentre l’intervenien, el cirurgià va comprovar el còlon isquèmic (reducció de la circulació de la sang) i perforat, per la qual cosa va procedir al tancament de la cavitat abdominal. Eren una mica més de 2/4 de sis de la tarda del 26 de setembre quan es va informar la família l’estat «d’extrema gravetat» del malalt, que va morir al cap d’una hora.

Davant d’aquests fets, la demanda conclou que, per part de l’Hospital Sant Bernabé de Berga, «l’assistència va ser tardana» i que es va dur a terme un diagnòstic incorrecte, en considerar que es tractava d’una tiflitis isquèmica i no d’una infecció bacteriana. Per tant, «l’alta al domicili amb antibiòtics va ser insuficient», apunta l’escrit. En el cas de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, la demanda sosté que els resultats el TAC «obligaven a la intervenció quirúrgica immediata, sent l’espera contrària als protocols d’actuació mèdica».