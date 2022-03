Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Central van detenir el passat 18 de març, un home de 58 anys com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària.

Els fets van passar el 18 de març pels volts de les sis de la tarda, a la carretera C-16, a l’alçada del túnel del Cadí sentit sud, al Berguedà. Un agent fora de servei va detectar un camió que circulava fent ziga-zagues i provocava danys a les senyalitzacions de la via.

Ràpidament l’agent va alertar al 112 i poc després una patrulla va aturar el camió tràiler de 40 tones, carregat amb gra per fer pinso. El conductor mostrava signes evidents de conduir en estat etílic.

Quan els agents li van fer la prova d’alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0,80 mg d’alcohol per litre d’aire expirat, cinc vegades la taxa màxima permesa per conductors professionals, que és de 0,15 mg/l.

L’home va quedar detingut com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària, per conduir sota la influència de les begudes alcohòliques i per conducció temerària.

El detingut va passar l’endemà, 19 de març, a disposició judicial i va quedar en llibertat amb càrrecs.