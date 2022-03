El conductor d'un turisme va perdre el control i es va estavellar contra una terrassa de la Plaça Espanya de Sabadell, aquest dilluns passat. L'incident, que va ser gravat per una càmera de seguretat i que ha difós el Diari de Sabadell, va deixar cinc ferits.

Dos dels afectats van ser traslladats amb ambulància a l'hospital de Terrassa on se'ls va fer una valoració ràpida, explica l'esmentat diari. Una tercera persona atropellada, una dona, van ser evacuada a l'hospital Taulí de Sabadell. Per últim, una quarta persona vas ser atesa al mateix lloc dels fets per diverses ferides lleus.

L'accident també va deixar un ferit entre els ocupats del vehicle, que va ser traslladat en estat greu a l'Hospital Parc Taulí. En l'accident hi van intervenir diverses dotacions de bombers i d'ambulàncies. Arran del fort impacte, alguns arbres i mobiliari del bar van resultar molt malmesos.